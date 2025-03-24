САП вимагає конфіскації майна ексголови податкової Сумщини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов про конфіскацію майна колишнього виконувача обов'язків начальника управління податкової служби в Сумській області Артема Снєжка. Про це повідомив журналіст Олег Новіков.



Снєжко наразі обіймає посаду начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. У межах позову САП вимагає конфіскувати автомобіль Lexus RX 350 (2022 року випуску), нежитлове приміщення площею 18,4 кв. м, а також три квартири площами 59, 55,9 і 44 кв. м.



Загальна вартість майна становить 7,03 млн грн. Суд уже наклав арешт на це майно з метою забезпечення позову.

Раніше суддю Полтавського апеляційного суду було звільнено з посади за дисциплінарною скаргою, поданою НАБУ та САП до Вищої ради правосуддя.