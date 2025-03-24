«Під час виконання боргу»: підтверджено загибель 18-річного російського солдата на війні проти України

Вперше підтверджено загибель в Україні російського військовослужбовця, який народився 2007 року.



Як повідомляють російські ЗМІ, йдеться про Олександра Петлінського, студента Челябінського медичного коледжу. На його смерть звернуло увагу челябінське відділення «Движения первых», яке опублікувало повідомлення у «ВКонтакте». Згідно з опублікованими даними, Петлінський народився 31 січня 2007 року і загинув 9 березня 2025 року, віком 18 років, 1 місяця та 10 днів. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, йому було 15 років.



Обставини його загибелі, як і деталі призову до армії та відправлення на фронт, не розкриваються. В офіційному повідомленні лише сказано, що він помер «у виконанні військового обов'язку».

Петлінський став першим військовослужбовцем 2007 року народження у поіменній базі даних загиблих, яку ведуть "Медіазона" та Російська служба Би-би-си. Ця база, що ґрунтується на відкритих джерелах, на 24 березня налічує майже 98 тисяч імен.



При цьому він не є наймолодшим російським військовим, який загинув в Україні за весь час війни. Згідно з тією ж базою, раніше вже фіксувалися випадки загибелі 18-річних солдатів, включаючи тих, хто був молодшим за Петлінського на кілька днів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загальні втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб. Раніше такі дані назвали в міністерстві оборони Великобританії. Ймовірно, 200 000-250 000 російських солдатів було вбито, що є найбільшими втратами РФ з часів Другої світової війни.



Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, які втрати за два місяці зазнали російські війська під містом Покровськ Донецької області.