План Стармера щодо відправлення миротворців в Україну розкритикували у британській армії — ЗМІ

Було розкритиковано план прем'єра Британії щодо відправлення миротворців до України. Фото: Інтерфакс

У британській армії розкритикували план Стармера щодо відправлення миротворців до України. Про це пише британське видання The Telegraph.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер «забігає вперед» із планами щодо відправлення миротворців для підтримки мирної угоди в Україні, заявили високопоставлені військові джерела The Telegraph.

За словами одного із співрозмовників видання, пропозиції Стармера щодо створення «коаліції охочих», куди увійдуть країни, які готові виступити гарантами безпеки України, є «політичним театром».

«Стармер забіг уперед з розмовами про наземні війська, не розуміючи, про що говорить, тому зараз ми чуємо про це менше і більше про літаки та кораблі, що простіше реалізувати і що не вимагає базування в Україні», — сказав він.

Одне з джерел відзначило, що ні Росія, ні США не підтримують цієї ініціативи, а переговори про створення коаліції ускладнюються тим, що «ніхто не знає, в чому полягає місія».

«Що мають робити міжнародні сили чисельністю 10 тисяч осіб, які базуються на заході країни більш ніж за 400 кілометрів від лінії фронту? Вона [коаліція] не може захистити навіть саму себе. У чому полягає місія? Яка її легітимність? Які правила ведення бойових дій? Як вона управляється, постачається та розміщується? Як довго вона там перебуває і чому? Ніхто не знає», — цитує видання співрозмовника у британській армії.

Раніше повідомлялося, що британський спецназ готовий до відправки в Україну в рамках миротворчої місії Великобританії у зв'язку з наближенням угоди про припинення вогню.