Російський корабель узяв на приціл французький літак у Балтійському морі

ЗС РФ взяли на приціл французький літак у Балтійському морі. Фото: тг-канал Соняшник

Французький літак патрульної авіації Dassault Atlantique 2 (ATL2), який виконував місію моніторингу в міжнародних водах Балтійського моря, був виявлений і взятий на супровід російським військовим кораблем. Про це йдеться в блозі військових льотчиків ПС ЗСУ «Соняшник».



Подібні дії є відвертим актом залякування, адже радіолокаційне захоплення цілі фактично імітує пуск ракети. Французьке військове командування назвало маневр «демонстративним і необґрунтовано агресивним», підкресливши, що екіпаж ATL2 зберіг холоднокровність і не піддався на провокацію.

Вид літака ATL2 зсередини. Фото: Armée française

Інцидент стався під час операції Baltic Sentry — місії НАТО з моніторингу критичної підводної інфраструктури. Після серії «випадкових обривів і пошкоджень» підводних кабелів і трубопроводів у Балтійському морі Альянс значно посилив патрулювання регіону.



Агресивна поведінка Росії в Балтії стає все більш вираженою. У січні їхній ЗРК С-400 вже брала на супровід інший літак ATL2, а в листопаді 2024 року російський корабель «привітав» німецький вертоліт NH90 пуском сигнальних ракет.

Нагадаємо, нідерландські F-35 вперше перехопили три літаки РФ над Балтикою.