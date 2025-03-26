Сили ТРО відбили черговий штурм росіян у Харківській області: знищено 5 бойових машин

У районі Вовчанська Харківської області українські військові успішно відобразили черговий наступ російських окупантів.



Бійці розвідувально-ударного безпілотного авіаційного комплексу «Sky riders» спільно з наданими підрозділами провели злагоджену операцію, внаслідок якої війська РФ зазнали серйозних втрат.



За підсумками бойової роботи було знищено п'ять одиниць бронетехніки типу МТ-ЛБ, а також ліквідовано 11 російських військових, повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця».



Відео з результатами операції опублікувала 113 окрема бригада Сил територіальної оборони України.

Раніше 28, 93 і 53 механізовані бригади ЗСУ не дали російським військам зайти і закріпитися в промисловій зоні на околицях міста Торецьк Донецької області.