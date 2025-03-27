Під час обстрілу прифронтового Покровська постраждав чоловік

Російські окупанти у середу, 26 березня, обстріляли прифронтовий Покровськ Донецької області. Відомо про одного пораненого. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«26 березня близько 10:00 внаслідок влучення FPV-дрона зазнав поранення 50-річний місцевий житель. У чоловіка діагностовано осколкове поранення лівого стегна та рвані рани грудної клітки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що 25 березня близько 18:00 стався обстріл багатоквартирного будинку в мікрорайоні «Південний». Внаслідок ворожої атаки отримав поранення 33-річний чоловік.



Раніше ми писали, що за 26 березня на Донеччині отримали поранення троє людей внаслідок російської атаки.