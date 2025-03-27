Троє людей постраждали в Донецькій області за добу під час обстрілів армії РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 26 березня, в Донецькій області отримали поранення троє людей внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 26 березня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: у Покровську, Зеленому Гаю та Іванопіллі», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3120 осіб, отримали поранення — 6876 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч проти 27 березня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по Дніпру. Внаслідок атаки у місті виникли пожежі, є постраждалі.