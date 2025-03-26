Росія вимагає від США послаблення санкцій, запроваджених Євросоюзом

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що серед умов, які Росія висуває для припинення вогню в Чорному морі є вимога скасування санкцій з боку Європейського Союзу. Про це він повідомив у ході пресконференції на Ямайці у середу, 26 березня.



За його словами, після переговорів, що проходили 23–25 березня в Саудівській Аравії, Білий дім отримав більше конкретики щодо пропозицій Росії щодо питань енергетики та безпеки в Чорноморському регіоні.



«По-друге, концепт припинення вогню в Чорному морі. Звичайно, після нашої зустрічі у своєму релізі росіяни уточнили деякі умови, виконання яких хочуть задля досягнення цього [припинення вогню]. Ми оцінимо це, деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими, це санкції ЄС», — акцентував Рубіо.



Він додав, що США продовжать аналізувати ці пропозиції після повернення делегації із Саудівської Аравії: «Вони [американська делегація] представлять це президенту [США Дональду Трампу], і далі буде ухвалено рішення про наступний крок… Звичайно, це важка робота… багато речей треба опрацювати».



Держсекретар також зазначив, що Вашингтон готовий розглянути пропозиції Росії про можливі угоди з Україною, проте наголосив: «Досягнення мирної угоди вимагатиме часу».



Попри це він назвав позитивним сам факт обговорень.



Водночас президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що зараз не час послаблювати тиск на Росію.



«Передчасно навіть послаблювати санкції», — сказав президент.



Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою заявив, що ще «зарано» обговорювати скасування санкцій проти РФ.



«Світ через силу не означає розпочинати зі зняття санкцій до того, як щось буде отримано чи перевірено. А зараз я бачу країну, яка зазнала нападу, яка вже зробила жест прийняття безумовного 30-денного припинення вогню, а з іншого боку — агресора, який ставить умови і навіть не прийняв цього. Ми не збираємося скасовувати санкції», — сказав Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі.



Французький лідер зазначив, що питання санкцій постане, але воно буде порушено «свого часу» у процесі встановлення міцного та тривалого світу в Україні.



«Зараз ще зарано», — сказав він.

Нагадаємо, що 23 березня в Ер-Ріяді відбувся перший раунд технічних переговорів між Україною та США. У складі української делегації були присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.



Вже 24 березня у столиці Саудівської Аравії відбулися 12-годинні переговори між російською та американською делегаціями. Серед головних тем – припинення атак на енергетичну інфраструктуру та безпеку судноплавства у Чорному морі.



Наступного дня після зустрічі Москви та Вашингтона українська та американська сторони провели другий раунд переговорів.



Міністр оборони України Рустем Умеров після закінчення переговорів озвучив їхні результати. Серед них – домовленість сторін забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі. Як заявили у Кремлі, перемир'я у Чорному морі почне діяти лише після виконання низки його вимог.



Дональд Трамп заявив, що США обмірковують «п'ять чи шість умов», висунутих Росією для перемир'я у Чорному морі.