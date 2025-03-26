РФ намагається видати українських солдатів за терористів — Лубінець про суд над «азовцями»

Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, ухвалюючи незаконні вироки українським військовополоненим. В Офісі омбудсмена України відреагували на рішення суду в Ростові-на-Дону про ув'язнення 23 українців. Їм призначили від 13 до 23 років позбавлення волі, причому половина — в колонії суворого режиму.



Військовополонених з полку «Азов» звинувачують у «насильницькому захопленні влади», «організації діяльності терористичної організації» та «підготовці для терористичної діяльності». Ще 11 бійців «Азова», які повернулися на батьківщину в результаті обміну, було заочно засуджено.



«Міжнародне гуманітарне право забороняє судити військовополонених. Як омбудсмен України, я направив офіційні звернення до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати ці грубі порушення», — заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.



Він наголосив, що такі дії Росії вимагають негайної реакції світу.



За словами омбудсмена, російські суди — це елемент пропаганди, спрямований на дискредитацію українських захисників:



«Треба зрозуміло донести до світу: українські військовополонені — це комбатанти, а не злочинці! Вони виконували військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України».

У рамках масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися шестеро військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов». При цьому в «Азові» нагадали, що ще 842 бійці бригади залишаються у російських в'язницях і перебувають у вкрай тяжких умовах.