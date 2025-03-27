Удар по військовому аеродрому в Енгельсі: Росія втратила майже сотню крилатих ракет

Детонація на військовому аеродромі «Енгельс-2». Фото: соцмережі

За уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони України по аеродрому Повітряно-космічних сил ЗС РФ «Енгельс-2» 20 березня окупанти втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зокрема, росіяни втратили ракети й внаслідок вторинної детонації. Ці ракети були розраховані для завдання трьох ударів протягом березня-квітня.



Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного палива призвели до знищення значних його запасів, що негативно позначається на можливості Росії забезпечувати бойові дії.

Нагадаємо, що ця атака на Енгельс стала наймасованішою з початку повномасштабної війни.



У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Енгельсі.



Пізніше стало відомо про ураження складу авіаційних боєприпасів на аеродромі «Енгельс-2» та поранення кількох російських солдатів.