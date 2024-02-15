  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії: обіцяють від 2000 до 4000 доларів, але платять кілька сотень

15 лютого 2024, 15:20

Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії: обіцяють від 2000 до 4000 доларів, але платять кілька сотень

Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії, на боці армії РФ воюють десятки тисяч іноземців, обіцяючи їм за вбивства українців від 2000 до 4000 доларів. Про це повідомляє «Центр Національного Спротиву».

«На території Росії продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі вирушають на територію України. Росіяни обіцяють їм зарплату від 2000 до 4000 доларів, проте фактично платять кілька сотень доларів забезпечення», - йдеться у звіті.

Раніше ГУР опублікувало списки найманців із Сирії, завербованих Росією на війну проти України. Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що в полон до ЗСУ все частіше потрапляють іноземці, завербовані росіянами до своєї армії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія
Інше
Війна іноземці Гроші рекрутинг

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
23:24
Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»
18:28
Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли
17:50
Окупанти знову обстріляли Херсон, троє поранених
16:55
Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки
15:59
У Маріуполі окупанти продовжують «відновлення» Драматичного театру
08:50
У Чорному морі підбили ВДК «Цезар Куніков», він затонув
23:15
Головне за день: «Козаки ДНР» проти Кіркорова. Нові вироки українським полоненим
19:16
«Козаки ДНР» вимагали відмінити концерт Філіпа Кіркорова
17:50
«Є підтримка»: до Авдіївки приходить підкріплення Силам оборони
17:11
«Це російська ІПСО»: у ЗСУ спростували втрати під Селидовим
16:30
Окупована Кремінна потрапила під обстріл, є жертви
14:35
Окупанти знову вдарили по Селидівській громаді у Донецькій області
14:03
Росіяни обстріляли ринок у Харківській області, є жертви
12:42
У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
12:08
В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів
11:55
Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки»
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
усі новини
15:20
Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії: обіцяють від 2000 до 4000 доларів, але платять кілька сотень
14:59
Гірше, ніж у Бахмуті: замкомандира Третьої штурмової показав відео з Авдіївки
14:58
В Авдіївці перейменували понад 20 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією
14:50
Броня САУ «Богдана» врятувала життя екіпажу після влучання «Ланцету»
13:58
Цього року Україна може отримати майже 4 млрд доларів із заморожених активів РФ
13:35
Окупанти обстріляли Херсон: загинула місцева мешканка
13:10
Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck остаточно йде з Росії
12:58
Підтримала РФ і закликала до захоплення України: СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій
12:40
Білгород знову потрапив під обстріл, є загиблі та поранені
12:35
На відновлення України потрібно майже 486 мільярдів доларів — Шмигаль
12:10
Постачання та евакуація ускладнені: Сили оборони задіяли запасну логістичну артерію в Авдіївці
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
11:12
Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу
10:59
У Донецькій області через обстріл було знеструмлено шахту: 50 працівників заходилися під землею
10:50
Вимушені воювати на 360 градусів: про ситуацію в Авдіївці розповіли бійці Третьої штурмової бригади
10:28
СБУ затримала інженера-конструктора, який хотів передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки України
09:59
У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа
09:50
Сенатор Ліндсі Грем, який симпатизував Україні, проголосував проти виділення Києву допомоги в 60 млрд доларів
09:26
Масована атака по Україні: сили ППО збили 13 з 26 російських ракет
09:05
На Київщині працювали сили ППО: пошкоджено сім приватних будинків
усі новини
ВІДЕО
Броня САУ "Богдана" витримала попадання "Ланцета". Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ Броня САУ «Богдана» врятувала життя екіпажу після влучання «Ланцету»
15 лютого, 14:50
Соловйов. Фото: кадр із відео Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу
15 лютого, 11:12
Нафтобаза «Польова» у Курській області. Фото: кадр із відео Два БПЛА атакували нафтобазу «Польова» у Курській області
15 лютого, 08:30
Боєприпас GLSDB. Фото з відкритих джерел У РФ стверджують, що зафіксували перше застосування боєприпасу GLSDB Україною
14 лютого, 18:41
Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів
14 лютого, 12:55
Окупанти атакували Селидове. Фото: поліція Ракетний удар по Селидовому: поліція показала наслідки нічної атаки
14 лютого, 12:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама