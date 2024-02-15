Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії: обіцяють від 2000 до 4000 доларів, але платять кілька сотень

Росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії, на боці армії РФ воюють десятки тисяч іноземців, обіцяючи їм за вбивства українців від 2000 до 4000 доларів. Про це повідомляє «Центр Національного Спротиву».



«На території Росії продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі вирушають на територію України. Росіяни обіцяють їм зарплату від 2000 до 4000 доларів, проте фактично платять кілька сотень доларів забезпечення», - йдеться у звіті.



Раніше ГУР опублікувало списки найманців із Сирії, завербованих Росією на війну проти України. Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що в полон до ЗСУ все частіше потрапляють іноземці, завербовані росіянами до своєї армії.