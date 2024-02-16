Американські конгресмени пішли на канікули, не схваливши допомогу Україні

Палата представників Сполучених Штатів Америки після дискусій щодо законопроєкту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню вирішила вирушити на перерву до 28 лютого. Документ так і не було проголосовано. Про це повідомляє «Голос Америки».



Наразі конгресмени мають повернутися до розгляду проєкту закону вже наприкінці лютого.



Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення допомоги Україні та іншим партнерам — конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, узгодженому Сенатом, чи вносити до нього поправки.



Президент США Джо Байден відреагував на рішення законодавців піти на перерву. Американський лідер у своєму Twitter зазначив, що відмова проголосувати за законопроект про виділення Україні допомоги, яка продовжує протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ, «не буде забутою».



«Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута», — написав він.



Раніше повідомлялося, що сенатор Ліндсі Грем, який раніше активно підтримував допомогу Києву, проголосував проти виділення пакету допомоги Україні в 60 млрд доларів.