Умєров та Сирський обговорили з Остіном ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це розповів голова українського оборонного відомства.

Повідомляється, що у розмові з Остіном обговорювалися поточна динаміка на фронті та подальший план дій.

«У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Робота над невідкладними потребами ЗСУ та довгострокове планування у форматі коаліцій можливостей UDCG. Подякував секретарю Остіна за його керівництво», — написав Умєров.

Зазначимо, що посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що влада США, у тому числі президент Джо Байден, намагається прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. Але плану Б на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати ініціативу, немає.