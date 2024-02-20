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Умеров и Сырский обсудили с Остином ситуацию на фронте и потребности ВСУ

20 февраля 2024, 21:46

Умеров и Сырский обсудили с Остином ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом рассказал глава украинского оборонного ведомства.

Сообщается, что в разговоре с Остином обсуждались текущая динамика на фронте и дальнейший план действий.

«В центре внимания также были поставки боеприпасов. Работа над неотложными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG. Поблагодарил секретаря Остина за его руководство», — написал Умеров.

Отметим, что посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что власти США, в том числе президент Джо Байден, пытаются ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. Но «плана Б» на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, нет. 

 

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