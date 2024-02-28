З початку війни в Україні загинуло щонайменше 18 депутатів РФ різного рівня

Згідно з інформацією, опублікованою на Telegram-каналі «Інформаційний Спротив», з початку повномасштабного вторгнення на території України загинуло як мінімум 18 російських депутатів різного рівня.



Загинули також член КВК та мінімум один федеральний суддя. Про це повідомляє видання Сибір.Реалії. Зазначається, що більшість депутатів, які вирушили на фронт, встигали прослужити в середньому три-чотири місяці.



«Практично всі з них загинули у січні-березні чи листопаді-грудні 2023 року. Ці дати збігаються зі штурмами окупантів Бахмута взимку 2023 та Авдіївки восени 2023 року», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 12 травня 2023 року, внаслідок обстрілу в окупованому Луганську було поранено депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького.

