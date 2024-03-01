За добу в Торецькій громаді троє людей постраждали внаслідок обстрілу

Російські окупанти минулої доби, 29 лютого, атакували населені пункти Донеччини. Троє місцевих жителів Торецької громади зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 29 лютого росіяни поранили трьох мешканців Донецької області — у Щербинівці», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1875 осіб, ще 4635 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія вранці 29 лютого вдарила по Миколаївці Краматорського району Донецької області. Пошкоджено будинки та автомобілі.