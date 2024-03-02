ЗСУ 1 березня збили російський Су-34: що відомо

Вранці 1 березня ЗСУ збили ще один літак Су-34.



Оновлено. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео збиття та зазначив, що літак було знищено на Маріупольському напрямку на Донеччині.



Однак пізніше з'ясувалося, що відео, яким Олещук проілюстрував збиття Су-34, виявилося старим.



Судячи з інформації в YouTube, воно було опубліковано ще 28 лютого. Автор відео стверджує, що дим на дальньому плані — це палаюча трава.



Сьогодні цей ролик зі своїм логотипом і з вирізаним звуком випустив Telegram-канал «Маріуполь спротив». Він заявив, що на відео горить збитий 1 березня російський Су-34.



Потім це ж відредаговане відео опублікував Микола Олещук. Він заявив, що збиття «перевірено, візуально підтверджено».



Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення.



Нагадаємо, 21 лютого повідомляли, що українські військовослужбовці збили ще один російський винищувач Су-34. Той літак став сьомим бортом, який удалося збити Силам оборони останнім часом. Потім були аварії трьох літаків 27 та 29 лютого.



Таким чином у лютому збито мінімум 11 російських літаків.