Головне за день: Редактор російського видання в образі Сталіна. Потоплено ще один корабель РФ

Суспільство



«Донецьк – це Україна!», «Донбас – це Україна!» Рівно 10 років тому, 5 березня 2014 року, в окупованому нині місті звучали саме такі гасла. Тоді у центрі Донецька зібрався масовий проукраїнський мітинг. На площу Леніна за різними оцінками прийшли до десяти тисяч людей. Вони виступали за територіальну цілісність України та проти ідей сепаратизму.







Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.



Екс-глава забороненої в Україні ОПЗЖ Віктор Медведчук добивається повернення до нього українського громадянства, депутатського мандату, раніше адвокатського свідоцтва. 20 лютого 2023 року він звернувся до Верховного суду з вимогою повернути йому та його колишнім колегам українські паспорти. Медведчук стверджує, що указ президента про припинення його громадянства був «незаконним, безпідставним, довільним та прийнятим із порушенням норм Конституції України».



Головний редактор проросійського видання Readovka Олексій Костильов вирушив на тимчасово окуповані території України. Пропагандист у образі радянського диктатора Йосипа Сталіна знявся у рекламі для свого бренду одягу.



На лівому березі Херсонщини окупанти під виглядом місцевих жителів голосують кілька разів на фейкових «виборах» президента РФ.



Бойові дії



Через обстріл міста Кремінна на Луганщині, пошкоджено будівлю дитячого садка, заявив голова окупаційної адміністрації міста В'ячеслав Третьяков.



Російський корабель «Сергій Котів» був атакований морськими дронами Magura V5 в районі тимчасово окупованої Керчі та отримав одразу три пошкодження. Вартість потопленого судна – 65 мільйонів доларів.



У селі Довге Білгородської області РФ за допомогою БпЛА було атаковано Губкінську нафтобазу. Після атаки на території підприємства розпочалася пожежа.

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