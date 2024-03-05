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Главное за день: Редактор российского издания в образе Сталина. Потоплен еще один корабль РФ

05 марта 2024, 23:00

Главное за день: Редактор российского издания в образе Сталина. Потоплен еще один корабль РФ

Общество

«Донецк – это Украина!», «Донбасс – это Украина!» Ровно 10 лет назад, 5 марта 2014, в оккупированном ныне городе звучали именно такие лозунги. Тогда в центре Донецка собрался массовый проукраинский митинг. На площадь Ленина по разным оценкам пришли до десяти тысяч человек. Они выступали за территориальную целостность Украины и против идей сепаратизма.



Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Экс-глава запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктор Медведчук добивается возвращения к нему украинского гражданства, депутатского мандата, ранее — адвокатского свидетельства. 20 февраля 2023 года, он обратился в Верховный суд с требованием вернуть ему и его бывшим коллегам украинские паспорта. Медведчук утверждает, что указ президента о прекращении его гражданства был «незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины».

Главный редактор пророссийского издания Readovka Алексей Костылев отправился на временно оккупированные территории Украины. Пропагандист в образе советского диктатора Иосифа Сталина снялся в рекламе для своего бренда одежды.

На левом берегу Херсонщины оккупанты под видом местных жителей голосуют по несколько раз на фейковых «выборах» президента РФ.

Боевые действия

Из-за обстрела города Кременная в Луганской области, повреждено здание детского сада, заявил глава оккупационной администрации города Вячеслав Третьяков.

Российский корабль «Сергей Котов» был атакован морскими дронами Magura V5 в районе временно оккупированной Керчи и получил сразу три повреждения. Стоимость потопленного судна — 65 миллионов долларов.

В селе Долгое Белгородской области РФ с помощью БпЛА была атакована Губкинская нефтебаза. После атаки на территории предприятия начался пожар.

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