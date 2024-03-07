В результате обстрела Донетчины за сутки один человек погиб, еще три — получили ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 6 марта, обстреливали Донецкую область. В результате атак один гражданский погиб, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 6 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области — в селе Нетайлово», — написал он.





Кроме того, по словам главы региона, еще 3 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1878 человек, еще 4664 — травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в результате российского удара по портовой инфрастуктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.