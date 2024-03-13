Головне за день: Невельське під контролем ЗСУ. Річниця вбивства активіста у Донецьку

Суспільство



Донецьк рівно десять років тому. Проросійськи налаштовані агресивні молоді люди б'ють тих, хто вийшов на мітинг «За Україну». Вечір, 13 березня 2014 року, закінчився смертю активіста Дмитра Чернявського. Перша кров стала провісником війни. «Новини Донбасу» згадують той трагічний вечір разом із учасниками подій.



Бойові дії



Ситуація на сході України залишається складною, проте російським окупантам за два тижні боїв не вдалося окупувати жодного населеного пункту, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Селище Невельське на Донеччині залишається під контролем ЗСУ, йдеться у звіті українських аналітиків проекту DeepState. Генштаб ЗСУ також спростовує захоплення Невельського військами РФ. У своєму ранковому зведенні він зазначив, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 атак військ РФ у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе та Невельське.



Росіяни скинули авіаційну бомбу на Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено двоповерховий будинок, зруйновано магазин і одна людина отримала поранення.



Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» до житлового п'ятиповерхового будинку в Сумах, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновано. Загинуло двоє людей, вісім поранено. Роботи продовжуються. Під завалами ще можуть бути люди.



У Кривому Розі Дніпропетровської області до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових багатоповерхових будинках 12 березня.



Внаслідок нічного обстрілу Мирнограда двоє людей загинули , ще п'ять – отримали поранення. Пошукову операцію на місці події завершено.



Вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції. Пізніше військовослужбовці легіону заявили, що населений пункт Тьоткіно, розташований у Курській області РФ, перейшов під їхній контроль.



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