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Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке

13 марта 2024, 23:21

Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке

Общество

Донецк ровно десять лет назад. Пророссийски настроенные агрессивные молодые люди бьют тех, кто вышел на митинг «За Украину». Вечер, 13 марта 2014 года, закончился смертью активиста Дмитрия Чернявского. Первая кровь стала предвестником войны. «Новости Донбасса» вспоминают тот трагический вечер вместе с участниками событий.

Боевые действия

Ситуация на востоке Украины остается сложной, однако российским оккупантам за две недели боев не удалось оккупировать ни один населенный пункт, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Поселок Невельское в Донецкой области остается под контролем ВСУ, говорится в отчете украинских аналитиков проекта DeepState. Генштаб ВСУ также опровергает захват Невельского войсками РФ. В своей утренней сводке он указал, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 16 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Россияне сбросили авиационную бомбу на Волчанск Харьковской области, в результате чего поврежден двухэтажный дом, разрушен магазин и один человек получил ранения.

В результате попадания БпЛА «Шахед» в жилой пятиэтажный дом в Сумах, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 — разрушены. Погибли два человека, восемь ранены. Работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди.

В Кривом Роге Днепропетровской области до пяти возросло количество погибших в результате российского удара по жилым многоэтажным домам 12 марта.

В результате ночного обстрела Мирнограда двое людей погибли, еще пять – получили ранения. Поисковая операция на месте происшествия завершена.

Ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Позже военнослужащие легиона заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под их контроль.

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