Поліція Вінницької області виявила уламки чотирьох «шахедів»

Уламки чотирьох «шахедів» у Вінницькій області. Фото: поліція Вінницької області

17-18 березня до поліції Вінницької області надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків БПЛА на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів, інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.



За словами начальника вибухотехнічної служби області, один із виявлених дронів був знайдений у лісі, і не здетонував.



«Уламки трьох "шахедів", що розлетілися в радіусі 200 м від місця падіння, знайшли в полях. Постраждалих чи пошкодження майна не було», - заявили у пресслужбі поліції.

Потерпілих чи пошкодження майна не було. Фото: Нацполіція

Потерпілих чи пошкодження майна не було. Фото: Нацполіція

Потерпілих чи пошкодження майна не було. Фото: Нацполіція

Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Правоохоронці уточнили, що після підготовки звіту, частини дронів будуть вилучені та знищені.



Нагадаємо, російські війська атакували Вінницьку область безпілотниками, внаслідок російської атаки загинув 52-річний чоловік, його 53-річна дружина померла у лікарні.