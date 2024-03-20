Окупанти ракетою вдарили по Харкову: є загиблі та постраждалі

Російські війська сьогодні, 20 березня, вдарили по Харкову. Станом на 14:45 відомо про трьох загиблих, ще п'ять людей – отримали поранення. За попередніми даними, удар було завдано ракетою Х-59. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов та пресслужба поліції регіону.



Росіяни близько 13:00 обстріляли місто — пошкоджено 8-поверховий житловий будинок та виробничий цех у Холодногірському районі, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.



Постраждали 66, 48, 38 та двоє 47-річних чоловіків, всі вони працівники підприємства, двоє з них перебувають у тяжкому стані.





Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.



Раніше ми писали, що вночі російська армія здійснила обстріл за допомогою КАБ селища Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту виявилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі