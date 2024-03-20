Оккупанты ракетой ударили по Харькову: есть погибшие и пострадавшие

Российские войска сегодня, 20 марта, ударили по Харькову. По состоянию на 14:45 известно о трех погибших, еще пять людей – получили ранения. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов и пресс-служба полиции региона.



Россияне около 13:00 обстреляли город — повреждены 8-этажный жилой дом и производственный цех в Холодногорском районе, пожар охватил более 1000 квадратных метров.



Пострадали 66, 48, 38 и двое 47-летних мужчин, все они работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии.





Продолжается спасательная операция и тушение пожара.



Ранее мы писали, что ночью российская армия произвела обстрел с помощью КАБ поселка Казачья Лопань Харьковского района. Часть населенного пункта оказалась без электроэнергии в результате повреждения линии электропередачи