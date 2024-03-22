Ранкова атака на енергетику була наймасштабнішою з початку війни — «Укренерго»

Сьогоднішня атака російських окупантів на енергетичну систему України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни. Про це в ефірі «Єдиного телемарафону» розповів голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.



За його словами, внаслідок масштабної атаки є пошкодження енергетичних об'єктів у різних регіонах України. Кудрицький наголосив, що найбільше постраждав Харків, там масштаб пошкоджень найбільший. Також окупанти цілили у різні об'єкти енергосистеми – генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.



«На жаль, є обмеження енергопостачання у різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Наголошую, це контрольовані обмеження, щоб система працювала цілісно. Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: поки немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і остаточно буде зрозумілий за кілька годин», — зазначив голова НЕК «Укренерго».



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурним об'єктам на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.