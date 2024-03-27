Обстріл Донеччини ракетами з КНДР: в СБУ повідомили, які населені пункти потрапили під удар росіян

На початку січня стало відомо, що російська армія вдарила північнокорейськими ракетами по Донецькій області. У Службі безпеки України в запиті «Новин Донбасу» зазначили, які саме ракети КНДР були використані, а також які населені пункти опинилися під ударом.



«Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР», — йдеться у повідомленні.



У запиті зазначили, що 6 січня 2024 року відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу військами рф м. Покровськ, с. Гришино, с. Звірово та с. Рівне Покровського району Донецької області, передбаченого за ч. 2 ст. 438 порушення законів та звичаїв війни) КК України, (порушення законів та звичаїв війни) КК України.



Досудове розслідування продовжується.



Раніше ми писали, що російські окупанти на війні проти України використовують ракети з КНДР. Відомо, що через північнокорейську зброю на Донеччині загинули 17 мирних жителів.



Що відомо про КN-23, чи багато їх у КНДР і яку небезпеку вони становлять, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».