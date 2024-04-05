Ракетний удар по Покровську: російські окупанти ущент зруйнували офіс організації «Лікарі без кордонів»

Внаслідок атаки по Покровську було повністю зруйновано офіс організації. Фото: прес-служба

Внаслідок нічного обстрілу Покровська розбомблено та остаточно зруйновано офіс медичної організації «Лікарі без кордонів». Ніхто із працівників не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі.



У відомстві заявили, що працівники надавали екстрену медичну та гуманітарну допомогу людям у Донецькій області. «Лікарі без кордонів» закликають захистити свої об'єкти, а також мирних людей, співробітників гуманітарних організацій та охорони здоров'я.

«Атака на наш офіс — далеко не поодинокий випадок. Руйнування цивільної інфраструктури було характерною рисою цієї війни протягом тривалого часу», — зазначив координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» в Україні Вінченцо Порпілля.





«Лікарі без кордонів» — міжнародна незалежна комерційна медична гуманітарна організація, яка надає екстрену медичну допомогу людям, які постраждали внаслідок військових конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції, природних катастроф більш ніж у 70 країнах світу.



Раніше ми писали, що російські війська вночі 5 квітня атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро мирних жителів зазнали поранень, серед них є підліток.



Дістали тілесні ушкодження четверо членів сім'ї, які під час обстрілу перебували вдома, зокрема, 70-річний чоловік, двоє жінок 65-ти та 46-ти років, а також 14-річний підліток. Крім того, внаслідок вибухів постраждав ще один місцевий житель 65-ти років.