Головне за день: У Москві підірвали колишнього співробітника СБУ. Обстріл Костянтинівки

Права людини



Угруповання «ДНР» винесло незаконний «вирок» українському військовополоненому на окупованій території. Військовослужбовець полку «Азов» Олексій Жерновський потрапив у полон до російських окупантів у березні 2022 року під час боїв за Маріуполь. Його запроторили до колонії на 28 років.



Суспільство



Втрата теплових електростанцій гарантовано означає відключення для мільйонів споживачів по всій країні не лише взимку та у липні-серпні, – пише «Економічна правда». Видання зазначає, що у разі остаточного знищення ТЕС у країні залишиться лише базова генерація: атомні, сонячні та вітрові електростанції. Частина споживання покриватиметься імпортом та аварійною допомогою. Вже зараз від теплової генерації залишилося менше 20%, ніж було доступно до 22 березня цього року.



В Україну повернули тіла 99 загиблих військовослужбовців, більшість із них воювали на Донецькому напрямку.



В окупованому Донецьку оголосили у розшук 63-річного американського пропагандиста кремлівської медіагрупи «Росія Сьогодні» Рассела Боннера Бентлі на прізвисько Техас, який зник 8 квітня цього року.



У Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Російські ЗМІ заявили, що чоловік був за кермом, у нього діагностували травми ніг. Колишній співробітник СБУ з 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, крім того, передавав їм інформацію щодо війни на Донбасі. Проте кілька років тому переїхав до РФ.



Мечеть «Ахать-Джамі» в окупованому Донецьку буде відновлено коштом чеченського фонду імені Ахмата Кадирова, – заявив голова «Духовного управління мусульман ДНР» Рашид Брагін. Мечеть «Ахать-Джамі» відкрили 1999 року у прифронтовому Куйбишевському районі Донецька. Головним меценатом будівництва став донецький бізнесмен Ахать Брагін, якого називали «Алік Грек» та пов'язували з криміналом. Після вбивства Брагіна у 1995 році мечеть отримала його ім'я. Рашид Брагін, який очолює зараз «Духовне управління мусульман ДНР», — троюрідний брат Ахатя Брагіна, колишній депутат Донецької обласної ради.



Бойові дії



На Запоріжжі ввечері під обстріл потрапило окуповане місто Токмак. Так званий голова адміністрації Євген Балицький стверджує, що серед загиблих є дитина, а «десятки жителів тяжко поранені», без газопостачання залишилося 25 будинків приватного сектору та 9 будинків багатоповерхового сектора.



В окупованій Горлівці десятеро рятувальників постраждали внаслідок атаки безпілотника. Крім того, у Петрівському районі окупованого Донецька через скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА поранено літнього чоловіка.



Вранці захоплене РФ місто Рубіжне Луганської області потрапило під обстріл. В угрупованні «ЛНР» заявили, що поранені семеро людей. Одна людина загинула.



У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу у Криворізькому районі сталася пожежа, пошкоджено дах приватного будинку. Травмувалася 28-річна дівчина.



На Донеччині зазнала обстрілу з російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Костянтинівка. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа на балконах з 2-го по 5-й поверхи. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу троє людей дістали поранення. Один із них — у тяжкому стані.



Російські окупанти збирають резерви звідусіль на війну проти України та відправляють війська Тихоокеанського флоту на фронт з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат. Також частина особового складу з військових з'єднань далекого сходу Росії увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі.



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