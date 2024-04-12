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Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки

12 апреля 2024, 23:42

Главное за день: В Москве взорвали экс-сотрудника СБУ. Обстрел Константиновки

Права человека

Группировка «ДНР» вынесла незаконный «приговор» украинскому военнопленному на оккупированной территории. Военнослужащий полка «Азов» Алексей Жерновский был взят в плен российскими оккупантами в марте 2022 года во время боев за Мариуполь. Его заключили в колонию на 28 лет.

Общество

Потеря тепловых электростанций гарантированно означает отключения для миллионов потребителей по всей стране как минимум зимой и в июле-августе, пишет «Экономическая правда». Издание отмечает, что в случае полного уничтожения ТЭС в стране останется только базовая генерация: атомные, солнечные и ветровые электростанции. Часть потребления будет покрываться за счет импорта и аварийной помощи. Уже сейчас от тепловой генерации осталось менее 20%, чем было доступно до 22 марта этого года.

В Украину вернули тела 99 погибших военнослужащих, большинство из них воевали на Донецком направлении.

В оккупированном Донецке объявили в розыск 63-летнего американского пропагандиста кремлевской медиагруппы «Россия Сегодня» Рассела Боннера Бентли по прозвищу «Техас», который пропал 8 апреля текущего года.

В Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Российские СМИ заявили, что мужчина находился за рулем, у него диагностировали травмы ног. Бывший сотрудник СБУ с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, кроме того, передавал им информацию по поводу войны на Донбассе. Однако несколько лет назад переехал в РФ.

Мечеть «Ахать-Джами» в оккупированном Донецке будет восстановлена за средства чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, заявил глава «Духовного управления мусульман ДНР» Рашид Брагин. Мечеть «Ахать Джами» была открыта в 1999 году, расположена в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка. Главным меценатом строительства выступил донецкий бизнесмен Ахать Брагин, которого называли «Алик Грек» и связывали с криминалом. После убийства Брагина в 1995 году мечеть получила его имя. Возглавляющий сейчас «Духовное управление мусульман ДНР» Рашид Брагин — троюродный брат Ахатя Брагина, бывший депутат Донецкого областного совета.

Боевые действия

В Запорожской области вечером под обстрел попал оккупированный город Токмак. Так называемый председатель администрации Евгений Балицкий утверждает, что среди погибших есть ребенок, а «десятки жителей тяжело ранены», без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

В оккупированной Горловке десять спасателей пострадали в результате атаки беспилотника. Кроме того, в Петровском районе оккупированного Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен пожилой мужчина.

Утром захваченный РФ город Рубежное Луганской области попал под обстрел. В группировке «ЛНР» заявили, что ранены семь человек. Один человек погиб.

В Днепропетровской области в результате обстрела в Криворожском районе произошел пожар, повреждена крыша частного дома. Травмировалась 28-летняя девушка.

В Донецкой области подвергся обстрелу из российских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Ракета попала в пятиэтажку, возник пожар балконов со 2-го по 5-й этажи. По предварительной информации, в результате обстрела трое людей получили ранения. Один из них — в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты собирают резервы отовсюду на войну против Украины и отправляют войска тихоокеанского флота на фронт в целях восполнения санитарных и безвозвратных потерь. Также часть личного состава из военных соединений дальнего востока России войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже.

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