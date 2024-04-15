Колишньому одеському військкому загрожує 10 років в'язниці: у нього виявили «зайві» активи та прибутки на понад 140 мільйонів гривень

Ексвійськкому з Одеси загрожує 10 років

Співробітники ДБР завершили розслідування щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – повідомляє пресслужба відомства.







Під час розслідування встановлено факти придбання членами сім’ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном – загалом на суму понад 190 мільйонів гривень.



«Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта і членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами. Фігурант підозрюється за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні ДБР.



Зокрема, одне з журналістських розслідувань виявило, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро.



Також з'ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV майже за 3 млн грн.



Згодом правоохоронці з'ясували, що і теща ексвійськкома останніми роками стала власницею цінного автопарку, не маючи при цьому достатніх статків законного походження.



До автопарку входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Дружина ексвійськкома також придбала ще й закордонну нерухомість — офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.