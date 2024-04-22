HIMARS знищив самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» — відео

Удар HIMARS по 2С5 «Гіацинт-С». Фото: кадр із відео

Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявили 152-мм корпусну самохідну гармату 2С5 «Гіацинт-С» противника та допомогли артилеристам її знищити. Відео опублікували Сили спецоперацій ЗСУ.







«Координати ворожої цілі було оперативно передано ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. Гармата противника встигла зробити лише кілька пострілів. Після її було вщент знищено вогнем HIMARS», — йдеться в повідомленні ССО.



Раніше українські військовослужбовці показали, як знищують російських окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках.