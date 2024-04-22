У Харківській області через вторгнення РФ постраждали понад 630 сільськогосподарських підприємств

У Харківській області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ постраждали понад 630 сільськогосподарських підприємств. Про це розповів заступник начальника Харківскької ОВА Євген Іванов.



До повномасштабного вторгнення в області було зареєстровано близько 2100 сільськогосподарських підприємств.



«За оперативними даними районних військових адміністрацій, від агресії Російської Федерації постраждало понад 630 сільськогосподарських підприємств, також пошкоджено та зруйновано майже 1100 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання. Найбільше постраждали фермерські господарства в Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області», - розповів Іванов.



Нагадаємо, за березень у результаті інцидентів із застосуванням мін та вибухонебезпечних залишків війни в Україні загинули 10 людей і 18 дістали поранення.



3 квітня 2024 року в Миколаївській області культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, і той здетонував.