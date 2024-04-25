Заарештовано настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія: його звинувачують у здачі позицій Сил оборони України

Настоятеля Святогірської лаври затримали за здавання позицій Сил оборони. Фото: Донецька прокуратура

Заарештовано настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія за здавання позицій Сил оборони України. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Митрополита Арсенія затримали напередодні. Його звинувачують у несанкціонованому розповсюдженні інформації щодо розміщення Збройних Сил України.



Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва уточнила «Новинам Донбасу», що йдеться про запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою без альтернативи внесення застави.



За версією слідства, у вересні 2023 року настоятель Святогірської лаври поширював інформацію воєнного характеру.



«Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ та Сил оборони України на території Святогірської громади», - наголошується у повідомленні прокуратури.

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Максимальне покарання, яке загрожує настоятелю – 8 років позбавлення волі.



Нагадаємо, настоятель одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ МП, який вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу, проведе два роки у в'язниці за заперечення збройної агресії РФ та глорифікацію російських загарбників.



Раніше у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав'язків УПЦ МП протоєрея Миколи Данилевича також проходили обшуки.



12 січня 2024 року СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка та повідомила йому про підозру. Прихильник російської агресії благословив «приєднання» Луганська до РФ.