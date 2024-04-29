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Росіяни намагаються захопити Часів Яр до 9 травня — офіцер ЗСУ

29 квітня 2024, 08:30

Росіяни намагаються захопити Часів Яр до 9 травня — офіцер ЗСУ

Перед ЗС РФ поставили завдання захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. І в атаку вони кидають усі свої сили. Але заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі «Громадського радіо», що все, що «рухається у напрямку міста, все знищується» українськими військовими.

Говорячи про ситуацію у Часів Ярі та навколо нього, військовий зазначив, що там працює кілька бригад, зокрема 92-а окрема штурмова. Його бригада прикриває побратимів із повітря, щоб противник не захопив цей населений пункт.

«Їм поставили завдання захопити місто до 9 травня, а нам поставили завдання не дати їм цього зробити. Територіальних успіхів агресор не має. Вони зупинені у районі Богданівки, у районі Іванівського. На південь — Клещіївка та Андріївка, вони намагалися також захопити територію, там кілька позицій було втрачено, проте позавчора 92-а бригада позиції повернула», — розповів Маляревич.

Він зазначив, що ситуація зараз на Бахмутському напрямі дуже складна, і російська артилерія не затихає. Але танків та БМП поменшало. І українські військові роблять все можливе, щоб не дати росіянам досягти їхньої мети.

«Вони справді роблять все можливе, щоб захопити хоч щось по лінії каналу і навіть трохи далі», — сказав Олесь Маляревич.

Також він зазначив, що інформація про нібито захоплення агресором кількох панівних висот, яка іноді з'являється у соцмережах, не відповідає дійсності. На його думку, це пишуть ті блогери та журналісти, яким хочеться «опублікувати інсайд».

«Мабуть, хочеться сенсацій. Там поряд є населений пункт Новий Часів Яр — це інша сторона каналу, біля Часового Яру. Туди добігло кілька штурмових груп противника, знищених у той самий момент. Але чомусь блогери вирішили сказати, що росіяни у Часовому Яру. Вони там були, але досить недовгий час до висот не добігли», — сказав Маляревич.

«Там, у принципі, все, що рухається зараз у бік Часів Яру, все знищується», — резюмував він.

Нагадаємо, голова Часівярської МВА Сергій Чаус закликає не вірити російській пропаганді, яка стверджує, що місто вже неможливо залишити через блокування українськими військами.

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