Перед ЗС РФ поставили завдання захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. І в атаку вони кидають усі свої сили. Але заступник командира батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Олесь Маляревич розповів в ефірі «Громадського радіо», що все, що «рухається у напрямку міста, все знищується» українськими військовими.



Говорячи про ситуацію у Часів Ярі та навколо нього, військовий зазначив, що там працює кілька бригад, зокрема 92-а окрема штурмова. Його бригада прикриває побратимів із повітря, щоб противник не захопив цей населений пункт.



«Їм поставили завдання захопити місто до 9 травня, а нам поставили завдання не дати їм цього зробити. Територіальних успіхів агресор не має. Вони зупинені у районі Богданівки, у районі Іванівського. На південь — Клещіївка та Андріївка, вони намагалися також захопити територію, там кілька позицій було втрачено, проте позавчора 92-а бригада позиції повернула», — розповів Маляревич.



Він зазначив, що ситуація зараз на Бахмутському напрямі дуже складна, і російська артилерія не затихає. Але танків та БМП поменшало. І українські військові роблять все можливе, щоб не дати росіянам досягти їхньої мети.



«Вони справді роблять все можливе, щоб захопити хоч щось по лінії каналу і навіть трохи далі», — сказав Олесь Маляревич.



Також він зазначив, що інформація про нібито захоплення агресором кількох панівних висот, яка іноді з'являється у соцмережах, не відповідає дійсності. На його думку, це пишуть ті блогери та журналісти, яким хочеться «опублікувати інсайд».



«Мабуть, хочеться сенсацій. Там поряд є населений пункт Новий Часів Яр — це інша сторона каналу, біля Часового Яру. Туди добігло кілька штурмових груп противника, знищених у той самий момент. Але чомусь блогери вирішили сказати, що росіяни у Часовому Яру. Вони там були, але досить недовгий час до висот не добігли», — сказав Маляревич.

«Там, у принципі, все, що рухається зараз у бік Часів Яру, все знищується», — резюмував він.



Нагадаємо, голова Часівярської МВА Сергій Чаус закликає не вірити російській пропаганді, яка стверджує, що місто вже неможливо залишити через блокування українськими військами.