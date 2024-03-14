Столтенберг озвучив втрати РФ у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії за два з лишком роки повномасштабного вторгнення в Україну становлять понад 350 тисяч військових. Про це повідомляє «Європейська правда».



Росія платить дуже високу ціну за незначні досягнення. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат», — сказав він, маючи на увазі вбитих та поранених.



На пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі він зазначив, що своєю мужністю та творчим підходом «Україна показала, що російських військових можна перемогти».



«На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема, дорогі розвідувальні літаки», — зазначив Столтенберг.



У листопаді 2023 року Генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб.



За оцінками українського Генштабу, загальні втрати російських військ із початку повномасштабної війни в Україні становлять майже 428 тисяч.

Тим часом у Росії зареєстрували рекордну за останні вісім років кількість чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років.



В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ журналісти встановили загибель 46 678 російських військових.