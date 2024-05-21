За добу армія РФ атакувала три райони Донецької області

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 20 травня, вісім разів атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів двоє цивільних отримали поранення, також є пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Єлизаветівці. Обстріляні околиці Курахового і Дальнього.





Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Біленьке Краматорської громади зазнало удару безпілотником — без жертв. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено 20 будинків, 2 господарчі споруди та інфраструктурний об'єкт.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 17 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному, пошкоджено 13 будинків у Нью-Йорку. У Сіверську пошкоджено будинок і нежитлову будівлю.



Раніше ми писали, що 21 травня 2024 року Росія атакувала територію України 29 ударними БпЛА типу Shahed-136/131.