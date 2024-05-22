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В окупації у українців масово забирають нерухомість під різними приводами

22 травня 2024, 23:15

В окупації у українців масово забирають нерухомість під різними приводами

Окупаційна російська влада вже визнала «безхазяйним майном» тисячі квартир і будинків на захоплених РФ територіях України і збирається забрати їх на користь Росії. Як підрахувала «Нова газета Європа», за три роки окупаційні адміністрації виявили 13,3 тисяч об'єктів нерухомості, які вважають «безхазяйними»: це квартири та будинки, чиї власники перебувають за межами окупації.

Першого року повномасштабної війни проросійські чиновники виявляли в середньому по 235 «покинутих» будинків щомісяця, а зараз — по півтори тисячі.

Журналісти також поговорили з жителем окупованої частини Донецької області, який понад два роки воює на боці Росії. Нещодавно чоловік дізнався від сусідів, що його квартиру визнали «безхазяйним майном» та можуть націоналізувати.

Лідери за кількістю «кинутого» житла — міста, які були окуповані з початком повномасштабної війни: Маріуполь, Мелітополь та Сватове.

Як повідомлялося, власники квартир та будинків в окупованих регіонах, йдеться у дослідженні, можуть зберегти за собою права на нерухомість, якщо вони проживають там, оплачують комунальні послуги та зареєструють житло у російському Єдиному державному реєстрі нерухомості (ЄДРН).

У Криму також у громадян України відбирають майно. Наприклад, окупаційний суд задовольнив прохання прокуратури щодо позбавлення громадянина України земельної ділянки площею 400 квадратних метрів у Севастополі.

«Відповідно до чинного земельного законодавства, іноземні громадяни не можуть мати права власності на землі в межах прикордонної території, у тому числі в Севастополі», — пишуть російські медіа.

У 2020 році російська влада ухвалила закон, за яким іноземні громадяни у прикордонних регіонах не мають права володіти земельними ділянками. До «прикордонних» регіонів віднесли майже увесь півострів, а іноземцями визнали громадян України, які не отримали російських паспортів, але зберегли право власності на землю в Криму.

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