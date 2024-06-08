Внаслідок атак росіян за добу двоє цивільних на Донеччині зазнали поранень

Окупаційна армія РФ минулої доби, 7 червня, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів двоє цивільних травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 7 червня росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині: у Північному та Гродівці», — написав він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1992 людини, поранені — 4997. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що на окупованій частині Херсонської області 22 людини загинули, ще п'ятеро поранені під час обстрілу села Садове. Окупаційна влада заявляє, що серед поранених та загиблих — лише мирні жителі, які перебували в магазині під час обстрілу.