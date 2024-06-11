Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС

Російські війська в ніч на 11 червня завдали удару по території неподалік Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі.

За їхніми словами, сильний вибух пролунав близькло першої години ночі. Після цього виникли перебої в електропостачанні у Миколаївці та Слов'янську.

Вибух чули навіть у Краматорську. У тамтешніх жителів замиготіло світло в будинках.

Міністерство енергетики повідомило, що на Донеччині внаслідок обстрілу території одного з енергетичних підприємств відключилися повітряні лінії обленерго. Через це знизилося виробництво електроенергії на місцевій вітроелектростанції.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500. П'ятеро людей дістали поранення.