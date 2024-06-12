У Покровському районі потонула у ставку дитина

Стало відомо, що на Донеччині під час купання у ставку потонула 15-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.
«Подія сталася вчора, на місцевій водоймі в селі Копані Покровського району. Там під час купання зник 15-річний хлопець», — йдеться у повідомленні.
Водолази знайшли тіло підлітка, вилучили його на берег та передали представникам поліції.
Раніше ми писали, що на Донеччині постраждала одна людина внаслідок атак російської армії.
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