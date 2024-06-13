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У двох областях Росії пролунали вибухи: Міноборони РФ заявило про атаку дронів

13 червня 2024, 10:26

У двох областях Росії пролунали вибухи: Міноборони РФ заявило про атаку дронів

Російське міністерство оборони вранці у четвер, 13 червня, заявило про нічну атаку безпілотників у двох областях - Ярославській та Володимирській.

«Минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО буцімто знищила три дрони над територією Ярославської області та ще один — над територією Володимирської області.

Нагадаємо, вночі 12 червня ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетному дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також по двох зенітно-ракетних дивізіонах С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя. Підтверджено влучання упо цілях. Зокрема, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Крім того, зафіксована подальша детонація боєкомплектів в усіх трьох районах розміщення зенітно-ракетних дивізіонів Росії.

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