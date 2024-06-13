Аеродром «Бельбек» у Севастополі стає «пасткою» для російської ППО – Forbes

У середині травня українська армія завдала потужного удару з 10 ракет американського виробництва ATACMS по аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі. Про це пише видання Forbes.

Фотографії із землі підтвердили, що двотонні ATACMS, кожна з яких розкидала сотні бомб розміром із гранати, знищили радар та дві пускові установки батареї ППО С-400. Повідомлялося, що ракети також пошкодили чотири бойові літаки на аеродромі.

«Бельбек» та Севастополь є важливими базами для російських Військово-повітряних сил та залишків Чорноморського флоту РФ, тому не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400.

Однак у вівторок ЗСУ знову розбомбили батареї С-400 у «Бельбеку». Ракети вдарили по двох батареях С-400, а також батареї С-300. У Генштабі ЗСУ заявили, що в результаті атаки було знищено два радари – по одному від батарей С-300 та С-400.

Аеродром «Бельбек» стає пасткою на виснаження найкращої системи протиповітряної оборони російських ВПС. Українські війська б'ють по «свіжих» батареях приблизно так швидко, як тільки росіяни можуть їх розгорнути. До вівторка ЗС РФ втратили два командні пункти, чотири радари та 16 пускових установок С-400, які можуть підтвердити аналітики Oryx.

«Після вівторка втрати можуть бути значно вищими. Загалом, можливо, українські ракетні нальоти знищили чотири або п'ять батарей С-400. За іронією долі, С-400 був розроблений, щоб мати протиракетний потенціал, але він, очевидно, не працює. Російські С-400 не можуть захистити найближчі дружні сили, а також не можуть захистити себе», – наголосили у виданні.

Військово-повітряні сили Росії мають понад 50 батарей С-400, тому вони не закінчаться. Але батареї марні для військових зусиль РФ в Україні, якщо вони не можуть витримати ракетних атак ЗСУ. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше цих систем вони, швидше за все, втратять.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ повідомили про знищення радарів систем ППО С-300 та С-400 внаслідок нічного ракетного удару по зенітно-ракетних дивізіонах РФ в окупованому Криму 12 червня.

Згодом стало відомо про знищення двох пускових установок комплексів С-400.