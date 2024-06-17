РФ обстріляла три райони Донеччини за добу: в ОВА показали наслідки атак

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти чотири рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак десятки будинків та будівель пошкоджені, а також є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація в регіоні така:





Покровський район. У Красногорівці поранені 2 людини. У Гірнику Курахівської громади пошкоджені 2 п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Селидовому пошкоджені 3 приватні будинки, 2 промислові будівлі, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено 7 людей, пошкоджено 12 об'єктів.





Бахмутський район. У Торецьку поранена людина, пошкоджені 3 будинки; ще 6 будинків – у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.



Раніше ми писали, що війська РФ увечері в неділю, 16 червня, скинули на Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500.