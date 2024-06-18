У Маріуполі з'явився комітет з порятунку православ'я: містом ходять патрулі

Напередодні мусульманського свята Курбан-Байрам в окупованому Маріуполі з'явилися листівки з нагадуванням, що за жорстоке поводження з тваринами передбачається покарання — позбавлення волі від 3 до 5 років. Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграм.

Наголошується, що листівки розвішує комітет з порятунку православ'я. Представники комітету заявляють, що мають власні патрулі, які затримуватимуть правопорушників.

«Таким чином, комітет збирається боротися з мігрантами, які прибули до міста, більшість з яких — мусульманського віросповідання», — заявили в міськраді.

За інформацією міської ради, в окупації назріває справжній конфлікт між місцевими жителями та мігрантами, «адже останні разом із сім'ями привозять до міста свої традиції та норми, не шануючи поглядів місцевого населення».

Також у міськраді зазначили, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя у місті працює близько 30 тисяч мігрантів з Росії, «але насправді їх більше».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі росіяни збудують нову військово-логістичну базу неподалік станції «Маріуполь-Сортувальна» на відібраних у місцевих жителів землях.