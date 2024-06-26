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В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство молодої дівчини

26 червня 2024, 22:34

В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство молодої дівчини

На окупованій території Луганської області так званий суд «ЛНР» засудив російського військового до 11 років колонії у справі про вбивство 18-річної дівчини. До того його нагородили зіркою героя Росії, пишуть російські ЗМІ.

«Військовий суд ЛНР» визнав винним учасника вторгнення в Україну Ірека Магасумова у справі про вбивство 18-річної дівчини. Про це повідомляє «Татар-інформ».

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2023 року Магасумов та його товариш по службі Павло Яськевич познайомилися у кафе окупованого Луганська з двома дівчатами. За однією з версій дівчата попросили військових постріляти з пістолета. За версією військових, постріл поранив одну з них у груди. За кілька хвилин після поранення дівчина померла.

Подруга загиблої заявила, що дівчину застрелив Магасумов. Захист військового наполягав на тому, що Магасумова в цей момент не було поряд, а у дівчину випадково вистрілив його товариш по службі. За підсумками процесу суд визнав винним Магасумова.

Військовий не визнав провини і заявив, що винен лише в тому, що дав дівчині пістолет і не стежив за товаришем по службі.

Суд також позбавив Магасумова зірки героя Росії, але залишив йому військове звання.

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