«М'ясні» штурми РФ: одна з бригад окупантів втратила 95% особового складу

РФ використовує «м'ясні» штурми на Запорізькому напрямі. Фото: АТЕШ

На Запорізькому напрямі російські командири відправляють своїх військових на «м'ясні» штурми. Зокрема, нещодавно стало відомо, що одна бригада втратила 95% особового складу. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.



Йдеться про 38-у окрему мотострілецьку бригаду РФ.



За даними партизанів, на Запорізькому напрямі «настала крайня жахлива ситуація».



«У бойових діях поблизу населеного пункту Мирне (Мелітопольський район) російські командири відправляють свої підрозділи на «м'ясні» штурми. Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр підрозділ втратив 95% особового складу. Агент припускає, що такі випадки не поодинокі на цій ділянці фронту», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на передовій російська піхота не змогла сховатися від українських десантників. Зокрема, військовослужбовці вдарили по великому скупченню живої сили росіян.