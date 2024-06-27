Рятувальники гасять пожежу на енергооб'єкті у Києві

У Києві вдень 27 червня на енергооб'єкті стався вибух та пожежа. Як повідомив мер Віталій Кличко, усі необхідні служби вирушають на місце.



«На енергооб'єкті у Шевченківському районі столиці стався вибух та пожежа. Усі служби прямують на місце», — написав Кличко у Telegram-каналі.



Як повідомили рятувальні служби, виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, спостерігається задимлення, руйнувань та постраждалих немає.



«Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції у Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та постраждалих немає. Екстрені служби на місці», — повідомив Кличко.