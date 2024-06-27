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Рятувальники гасять пожежу на енергооб'єкті у Києві

27 червня 2024, 19:10

Рятувальники гасять пожежу на енергооб'єкті у Києві

У Києві вдень 27 червня на енергооб'єкті стався вибух та пожежа. Як повідомив мер Віталій Кличко, усі необхідні служби вирушають на місце.

«На енергооб'єкті у Шевченківському районі столиці стався вибух та пожежа. Усі служби прямують на місце», — написав Кличко у Telegram-каналі.

Як повідомили рятувальні служби, виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, спостерігається задимлення, руйнувань та постраждалих немає.

«Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції у Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та постраждалих немає. Екстрені служби на місці», — повідомив Кличко.

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