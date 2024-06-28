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У США Байден та Трамп на теледебатах посперечалися про Україну

28 червня 2024, 08:58

У США Байден та Трамп на теледебатах посперечалися про Україну

Байден та Трамп посперечалися на теледебатах про Україну. Фото: Укрінформ Байден та Трамп посперечалися на теледебатах про Україну. Фото: Укрінформ

Під час теледебатів на CNN, що відбулися між двома головними претендентами на посаду президента США — Дональдом Трампом та Джо Байденом, виникла суперечка з приводу війни в Україні. Зокрема, республіканець розкритикував чинного президента за витрати коштів на підтримку України.

Трамп звинуватив Байдена у виділенні великих коштів Україні. За словами республіканця, цього не треба було робити, а якби він був президентом, то Путін не почав би війни.

Водночас на запитання ведучих, чи він підтримує заяви Путіна про умови припинення війни, Трамп відповів: «Ні».

«Якби у нас був справжній президент, якого Путін поважає, він  ніколи, ніколи не вторгся б в Україну», — переконаний Трамп.

За його словами, у російській війні «загинули набагато більше людей, ніж вони думають… Вони говорять про цифри – ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти їх. Байден нічого не зробив, щоб зупинити... І насправді, гадаю, він заохочував Росію до нападу».

Трамп також заявив, що Путін вирішив вторгнутися в Україну, побачивши «жахливий, ганебний, найганебніший момент в історії нашої країни», коли американські війська виходили з Афганістану, де США «залишили озброєння вартістю у мільярди доларів».

За словами Трампа, Байден виділив Україні 200 млрд доларів або навіть більше. «Щоразу, коли Зеленський приїжджає до країни, він їде з 60 млрд доларів. Він є найбільшим продавцем в історії. Я не збираюся його критикувати, нічого не критикую. Я говорю лише про гроші, які ми витрачаємо на цю війну», — заявив ексглава Білого дому.

«А ми не мали їх витрачати. Цього ніколи не мало статися. Як обраний президент я залагоджу цю війну між Путіним та Зеленським до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я владнаю цю війну. Людей убивають так безглуздо», — сказав Трамп.

Водночас чинний президент Джозеф Байден наголосив, що Путін є воєнним злочинцем. «Він убив тисячі й тисячі тисяч людей. І ясно дав зрозуміти одне: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, а не просто частиною України. Це те, чого він хоче, і ти думаєш, зупинити це?», — сказав Байден, звертаючись до Трампа.

Нагадаємо, раніше два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні у разі  перемоги Трампа на президентських виборах. План передбачає надання Україні військової допомоги лише в тому разі, якщо Київ почне мирні переговори з РФ.

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