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Головне за день: Орбан приїхав до Києва. У Криму знищено склад дронів

02 липня 2024, 23:39

Головне за день: Орбан приїхав до Києва. У Криму знищено склад дронів

Політика

 Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зеленський вважає, що результатом діалогу з Орбаном з усіх сьогоднішніх питань може стати основою нового двостороннього документа, який регулюватиме взаємини між країнами. Раніше угорська сторона вимагала від України визнати, що вся територія Закарпаття, навіть там, де етнічні угорці ніколи не мешкали, є «традиційно-угорською» територією.

Суспільство

 Глава Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що на окупованих територіях Луганської області гуманітарна ситуація досягла критичної межі. Так, у Лисичанську, де місцеві жителі третій рік виживають за рахунок допомоги від окупантів, обмежили видачу «гуманітарки».

Також Лисогор повідомив , що російські окупанти завдали екологічної шкоди річці Сіверський Донець на 1,9 млрд гривень.

Російські дипломати-шпигуни, які перебувають у Відні, причетні до організації вбивства в Іспанії колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова, який торік перегнав з РФ в Україну вертоліт Мі-8. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на західні спецслужби.

З початку 2024 року з підконтрольної Україні Донецької області було евакуйовано близько 71 тисяч жителів. Зараз у самому регіоні залишається майже півмільйона людей.

У червні 2024 року імпорт електроенергії зріс майже вдвічі по відношенню до попереднього місяця – з 449 млн кВт-год до 859 млн кВт-год, експорт дорівнював нулю.

Бойові дії

 За даними аналітиків українського проекту DeepState, російські війська просунулися у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Йдеться про Стельмахівку, Макіївку, Євгенівку та Невельське.

Росіяни обстріляли Гірник, Сіверськ, Нью-Йорк та Північне: одна людина загинула, ще одна поранена. Авіація РФ скинула авіабомбу на Селідове. Пошкоджено 24 приватні будинки та два автомобілі. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще три – поранено. Постраждалих доправили до лікарні у тяжкому та середньому тяжкості стані.

На Донеччині під час бойових дій відключалася повітряна лінія обленерго. В результаті була знеструмлена підстанція та підключені до неї побутові споживачі, а також шахта. Під землею було 50 шахтарів, їх вивели на поверхню.

Нікополь Дніпропетровської області вкотре потрапив під обстріл російських військ. Відомо про загибель двох жінок, також постраждали дев'ять людей, серед них діти.

У Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки під завалами багатоповерхівки, яку росіяни обстріляли 28 червня. На місці подій продовжуються рятувальні роботи. Наразі розібрано близько 70% конструкцій.

Українська армія 1 липня завдала ракетного удару по складу безпілотників Shahed-136 у районі мису Фіолент в окупованому Криму. Орієнтовна кількість знищеного майна – 90 одиниць. Про втрати серед особового складу не повідомляється.



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